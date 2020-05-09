Опубликовано видео из кабины истребителя Су-24 во время авиапарада

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9 мая 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ura.ru

zastavki.com, Су-24

Один из участников авиашоу ко Дню Победы, летчик истребителя Су-24 заснял свой полет над Екатеринбургом. Захватывающее зрелище, когда бомбардировщик пролетает над городом.

Полет начался со стороны озера Шарташ, затем истребитель пролетел над центральной частью Екатеринбурга, над площадью 1905 года. Расстояние было преодолено за считанные секунды.

Президент Российской Федерации Владимир Путин утром в субботу, 9 мая, возложил цветы к вечному огню в Москве. Глава государства поздравил граждан страны с Днем Победы в Великой Отечественной войне.