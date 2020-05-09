Глава Северной Осетии обвиняет «шизофреников» в резком росте заболеваемости COVID-19

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9 мая 2020, 18:33 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

фото: соцсети

В Северной Осетии увеличивается количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом. В настоящее время число заболевших вирусом нового типа составляет более 1500 человек. Каждый день в среднем прибавляется по 80‒100 человек.

Количество инфицированных коронавирусом людей в Северной Осетии растет стремительно. Настолько, что республика оказалась в лидерах по этому показателю по сравнению с остальными российскими регионами. Две больницы, перепрофилированные под прием заразившихся - Клиническая и Республиканская, - полностью заполнены. По информации министерства здравоохранения республики, в ближайшее время под госпиталь будет переоборудован крупнейший спорткомплекс Северной Осетии «Манеж».

Власти региона настаивают на том, что вспышка заболеваемости произошла после полуторатысячного митинга «ковид-диссидентов» 20 апреля. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров назвал в эфире СМИ собравшихся на протестной акции - «шизофрениками». Он пытается уклониться от ответственности за полностью проваленные меры по обеспечению самоизоляции и предоставлению приемлемых условий для работы медицинским структурам.

Битаров не упоминает, что еще до митинга были сняты ограничения на работу общественного транспорта, не были закрыты крупнейшие супермаркеты (включая хозяйственные), открыли после двухнедельной паузы салоны красоты и парикмахерские. Под запретом остались только вещевые магазины и рынки.

Тем временем министр здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев заявил о 200 зараженных медиках, из которых от COVID-19 умерла 49-летняя врач. Наиболее критичная ситуация сложилась в Беслане, где среди врачей переведенных отделений оказались зараженные коронавирусом, и теперь работа медучреждения полностью парализована - около 90% врачей и персонала больницы и поликлиники района находятся на больничном.

Подтасовку фактов Вячеславом Битаровым в Осетии связывают с его страхом потерять место главы республики, так как месяц назад Владимир Путин предупредил глав регионов об ответственности в случае, если ситуация на местах выйдет из-под контроля. О боязни лишиться кресла заявил и сам господин Битаров. На дистанционной пресс-конференции он обвинил в организации митинга 20 апреля неких людей, которые «спят и видят, что займут кресло главы республики».