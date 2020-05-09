В Москве за 24 часа выздоровело рекордное число зараженных коронавирусом

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9 мая 2020, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Москве за последние сутки зафиксировано рекордное количество вылечившихся от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее — это рекордное количество, 2 520 человек», - рассказала заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Также она отметила, что всего в столице на сегодняшний день от коронавируса вылечились 12 779 заболевших. Всего количество заразившихся CОVID-19 в Москве достигло 104 тысячи пациентов, умерло 1010 человек.