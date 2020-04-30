В Москве провели более 100 тыс видеоконсультаций для пациентов с COVID-19

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30 апреля 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Видеоконсультация пациентов с COVID-19, фото m24.ru

С начала работы телемедицинского центра более 19 тыс. пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому, получили порядка 100 тыс. дистанционных консультаций от врачей. Об этом рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что в Москве пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» могут оставаться на лечении дома, если болезнь протекает у них в легкой форме. С 23 марта для таких пациентов стали доступны круглосуточные онлайн-консультации врачей.

«Врачи, используя видеосвязь, могут дистанционно оценить состояние больного, ответить на вопросы и дать рекомендации. Всего с момента запуска проекта медики провели уже более 100 тыс. таких консультаций. Регламент лечения пациентов на дому показывает свою эффективность - число случаев ухудшения состояния пациентов минимально. За все время было госпитализировано только 4% пациентов», - рассказала Анастасия Ракова.

Пациенту, проходящему лечение на дому, необходимо зарегистрироваться на специализированной платформе Депздрава, где медики проводят консультации и следят за здоровьем больных. В случае ухудшения состояния здоровья врач принимает решение о необходимости проведения очного осмотра или оказания экстренной медицинской помощи.

В ходе консультации врачи пользуются электронной медицинской картой пациента Единой медицинской информационно-аналитической системы. Это позволяет видеть историю болезни больного, при необходимости скорректировать терапию.