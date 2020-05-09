Строительство главного храма Вооруженных сил завершено 9 мая

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9 мая 2020, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: hram.mil.ru

В Подмосковном парке «Патриот» завершено строительство главного храма Вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«Строительство главного храма Вооруженных сил Российской Федерации завершено», - рассказали в ведомстве. Отмечается, что постройку храма Воскресения Христова приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Строительство финансировалось из благотворительного фонда, куда любой желающий мог совершить добровольное пожертвование. В дальнейшем на территории храма планируется открыть мемориальную галерею «Дорога памяти», длина которой составит 1418 шагов. На ней будут размещены сведения более чем о 33 миллионах участников ВОВ, а также их фотографии.