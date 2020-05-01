Главный храм Минобороны остался без мозаики с Путиным и Шойгу

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1 мая 2020, 10:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: КоммерсантЪ

Владимир Путин и Сергей Шойгу. Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Стало известно, что мозаику с изображением Владимира Путина, Сергея Шойгу и других российских чиновников и политиков демонтировали из главного храма Вооруженных сил РФ в Кубинке.

В РПЦ заявили, что это было сделано в связи с соответствующим пожеланием президента России. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путину известно о мозаике, однако президент считает, что еще рано оценивать его работу подобным образом.

Строительство главного храма Вооруженных сил РФ происходит за счет добровольных пожертвований. Изначально открытие храма было запланировано на 9 мая, однако из-за пандемии коронавируса дата оказалась перенесена на неопределенный срок.