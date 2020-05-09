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Великая княгиня Романова поздравила граждан России с праздником Победы

, 15:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Великая княгиня Романова поздравила граждан России с праздником Победы
Фото: pixabay.com

Глава российского императорского дома Великая княгиня Мария Романова поздравила россиян с 75-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Она отметила, что память о защитниках родины бессмертна.

«Мира и благополучия народам, дружба и братство которых скреплены кровью предков, пролитой за единое Отечество», - заявила княгиня. Она призналась, что «молится об упокоении всех на поле брани убиенных и скончавшихся после войны и о здравии ветеранов, доживших до наших дней».

Романова отметила, что торжественные мероприятия в этом году пришлось перенести из-за пандемии коронавируса, но выразила надежду, что вскоре все мемориальные акции будут проведены.

АБ

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