Российским парикмахерам грозит банкротство

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9 мая 2020, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Коммерсантъ"

pixabay.com, салон красоты

Накануне состоялось онлайн-совещание представителей бьюти-индустрии с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Владельцы парикмахерских и салонов красоты заявили об угрозе массового банкротства.

Предприниматели сообщили, что не могут получить субсидии и беспроцентные кредиты на выплату зарплат сотрудникам, так как условия получения средств оказались для них слишком жесткими.

Из-за заморозки проектов многие организации оказываются на грани банкротства — после режима самоизоляции могут не открыться до 60% всех парикмахерских.

Представители бьюти-индустрии напомнили, что их предприятия включены в список пострадавших отраслей, которым государство обещало помочь во время текущего кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Они просят смягчить требования по кредитным каникулам и снизить ставку страховых взносов до 15%.

В России закроется половина ресторанов и кафе, в том числе известных сетевых «Чайхона №1» и «Шоколадница». Такой прогноз дал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.