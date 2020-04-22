В России закроется половина ресторанов, в том числе известных сетевых

Аргументы Недели → Общество 13+

22 апреля 2020, 19:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Говорит Москва

pexels.com

В России закроется половина ресторанов и кафе, в том числе известных сетевых, таких как «Чайхона №1» и «Шоколадница». Такой прогноз дал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Сергей Миронов.

О решении закрыть часть ресторанов сообщил гендиректор «Шоколадницы» Олег Подгорный. По его словам, из 300 точек открыться могут только 160. Он утончил, что, скорее всего, будут закрыты кофейни в торговых центрах, так как владельцы помещений не готовы на уступки. По словам Подгорного, сейчас в режиме доставки работает 61 ресторан.

Миронов считает, что «Шоколадница» посчиталась быстрее других, посчитала возможные убытки и решила закрываться.

По его мнению, кто-то рассматривает закрытие заведения с банкротством, кто-то без банкротства. «Чайхона №1» братьев Васильчуков тоже закроет какое-то количество своих ресторанов.

Из-за экономического кризиса, усугубленного распространением коронавируса, в стране закроется половина ресторанного бизнеса.

Правительство утвердило список пострадавших отраслей экономики, в него включены турагентства, гостиницы, кафе, рестораны, учреждения культуры. Им обещают помощь.

Владелица сети кафе «Андерсон» ранее сообщила: «Обещания, данные президентом публично, не выполнены».