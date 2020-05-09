В Госдуме считают, что правительство может уничтожить Трудовой кодекс

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9 мая 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Московский комсомолец

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Депутат Госдумы, вице-президент Конфедерации труда Олег Шеин считает, что правительство может «уничтожить Трудовой кодекс». Правительство хочет получить чрезвычайное право до конца текущего года самостоятельно определять «особенности» регулирования отношений между работниками и работодателями, без изменений в Трудовом кодексе. С какой целью? Пока неясно.

В законопроекте перечислены очередные антикризисные меры. Документ, как планируется, будет принят Госдумой на следующей неделе. Вопрос и недоумение вызывает абзац, в котором указано, что правительство в 2020 году сможет своими постановлениями «устанавливать особенности правового регулирования трудовых отношений» - и других, связанных с трудовыми «отношений. Точнее, устанавливать «с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».

В пояснительной записке к «антикризисному» законопроекту, который наделяет новым правом правительство, нет пояснений, зачем всё это нужно.

Депутат Олег Шеин рассказал, что инициатива появилась «пару недель назад и вызвала бурю возмущения не только в Конфередерации труда, но и в ФНПР». Поддержки профсоюзов в Российской трехсторонней комиссии (РТК) она не получила.

Глава Комитета по труду и социальной политике Госдумы Ярослав Нилов предположил, что речь может идти о новых, более гибких рабочих режимах вроде совмещения удаленной работы с работой в офисе, полностью дистанционной работе или гибком режиме рабочего времени. Как он отметил, «в Минтруда заверили, что никакого облегчения возможностей для увольнения или ущемления в зарплате не предполагается, никто на это не пойдёт».