В России за сутки выявили 10 817 новых случаев заражения COVID-19

За минувшие сутки на территории России выявили 10 817 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию утром в субботу предоставил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Согласно последним данным, общее количество заболевших коронавирусом нового типа в России к настоящему моменту достигло 198 676 человек.
Подчеркивается, что новые случаи заражения были выявлены в 84 регионах РФ. Уточняется, что у 40,7 процента инфицированных – 4 399 человек – нет клинических проявлений заболевания.