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В России за сутки выявили 10 817 новых случаев заражения COVID-19

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В России за сутки выявили 10 817 новых случаев заражения COVID-19
анализы, pixabay.com

За минувшие сутки на территории России выявили 10 817 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию утром в субботу предоставил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Согласно последним данным, общее количество заболевших коронавирусом нового типа в России к настоящему моменту достигло 198 676 человек. 

Подчеркивается, что новые случаи заражения были выявлены в 84 регионах РФ. Уточняется, что у 40,7 процента инфицированных – 4 399 человек – нет клинических проявлений заболевания.

ЕТ

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