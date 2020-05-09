Количество зараженных COVID-19 в Новосибирской области превысило тысячу человек

Количество зараженных коронавирусом нового типа в Новосибирской области увеличилось на 76. В региональном оперативном штабе по ситуации с COVID-19 уточнили, что общее число заболевших – 1025.

По состоянию на 9 мая еще 44 человека на территории Новосибирской области выздоровели. Скончались двое мужчин с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция", им было 59 лет и 63 года.

На аппаратах ИВЛ в настоящий момент находятся 20 пациентов, в общей сложности в отделениях реанимации лежат 48 человек.