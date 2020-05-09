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Щестой пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе

, 08:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Щестой пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе
лаборатория, pixabay.com
На территории Кузбасса скончался шестой пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставил губернатор региона Сергей Цивилев утром в субботу.
 
За минувшие сутки еще у 19 пациентов выявили коронавирус нового типа. Все они изолированы и получают необходимое лечение. Шестой пациент с COVID-19 скончался из-за того, что у него произошел инсульт.
 
Сергей Цивилев сообщил, что к настоящему моменту 11 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа выздоровели и были выписаны из медучреждений региона. С начала эпидемии от COVID-19 вылечились уже 62 человека.
ЕТ

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