Щестой пациент с коронавирусом скончался в Кузбассе

На территории Кузбасса скончался шестой пациент с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Соответствующую информацию предоставил губернатор региона Сергей Цивилев утром в субботу.

За минувшие сутки еще у 19 пациентов выявили коронавирус нового типа. Все они изолированы и получают необходимое лечение. Шестой пациент с COVID-19 скончался из-за того, что у него произошел инсульт.