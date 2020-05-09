Водонаева оценила слова Малышевой о коронавирусе «чудо чудесное»

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9 мая 2020, 07:38 [ «Аргументы Недели» ]

Алена Водонаева, фото: Anatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Телеведущая, блогер, получившая известность по участию в шоу «Дом-2» Алена Водонаева раскритиковала врача, профессора, доктора медицинских наук ведущую телепрограммы «Жить здорово» Елену Малышеву.

Водонаева считает, что Малышева распространяет фейковую информацию о коронавирусной инфекции COVID-19, назвала новый вирус «чудом чудесным».

Малышева назвала коронавирус так, потому что он практически не несет угрозы детям, поскольку они болеют коронавирусом очень редко и почти не умирают от осложнений, вызванных COVID-19.

Водонаева, проштудировав статистку Минздрава, заявила на своем YouTube-канале: «Как это дети не попадают в реанимацию, если Минздрав отчитывается, что к 1 мая два ребенка скончались, а 11 находились в тяжелом состоянии?».

По мнению Алены, такие высказывания публичных людей нельзя оставлять безнаказанными, их необходимо наказывать, штрафовать.

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