Нюта Федермессер сообщила из больницы в Коммунарке: «Тесты говорят, что у меня COVID»

Аргументы Недели → Общество 13+

9 мая 2020, 07:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: facebook.com/federmesser

Нюта Федермессер, фото из соцсети

Руководитель Центра паллиативной помощи, учредитель фонда помощи хосписам ВЕРА, советник губернатора Нижегородской области Нюта (Анна) Федермессер рассказала, что у нее выявлена коронавирусная инфекция, и ее положили в больницу в Коммунарку.

В Нижегородской области принято решение о закрытии въезда в регион из-за COVID. Но Федермессер приходилось ездить туда по работе. В Деевском монастыре коронавирусом заболели несколько монахинь.

Нюта с Глебом Никитиным посетила монастырь, решала вопрос с госпитализацией монахинь, некоторые из которых уже пожилые и абсолютно далеки от мирской жизни.

Вернувшись в Москву, она сразу слегла с высоченной температурой. «Вроде бы мы с командой соблюдали все необходимые меры предосторожности, не входили в "красные зоны" без полной защиты, но, как мы все уже знаем, этого может оказаться недостаточно», - написала она в соцсети.

К счастью, не заболели соратники Федермессер, работавшие с ней в Нижнем Новгороде. Отрицательные тесты у ее членов семьи.

По КТ у Нюты в обоих лёгких начальная стадия пневмонии. Теперь ей придется провести некоторое время в стационаре.

Нюта (Анна) Федермессер мало написала о своем самочувствии. В основном даже сейчас она пишет о работе, болеет за дело.

Она уже оценила работу главврача Коммунарки Дениса Проценко:« Денис, ты организовал потрясающую службу, и команда у тебя - бомбическая. С вами не страшно! Большое спасибо врачам» и призвала всех пока оставаться дома.

Желаем главе Центра паллиативной помощи Нюте Федермессер скорейшего выздоровления, восстановления, сил и здоровья.