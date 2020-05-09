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Авиапарад в честь Дня Победы во Владивостоке перенесли из-за тумана

, 07:06 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Авиапарад в честь Дня Победы во Владивостоке перенесли из-за тумана
Владивосток, pixabay.com
В субботу, 9 мая, в России празднуют День Победы. Согласно последней информации представителя Тихоокеанского флота, парад военной авиации во Владивостоке в честь праздника перенесли из-за тумана.
 
Ранее предполагалось, что в 11.00 по местному времени (4.00 по Москве) во Владивостоке со стороны Амурского залива вдоль улицы Светланская в сторону Золотого моста пролетят самолеты и вертолет морской авиации Тихоокеанского флота, а также армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.
 
Однако из-за неблагоприятных погодных условий пролет было решено перенести на 2 часа.
ЕТ

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