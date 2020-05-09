Авиапарад в честь Дня Победы во Владивостоке перенесли из-за тумана

В субботу, 9 мая, в России празднуют День Победы. Согласно последней информации представителя Тихоокеанского флота, парад военной авиации во Владивостоке в честь праздника перенесли из-за тумана.

Ранее предполагалось, что в 11.00 по местному времени (4.00 по Москве) во Владивостоке со стороны Амурского залива вдоль улицы Светланская в сторону Золотого моста пролетят самолеты и вертолет морской авиации Тихоокеанского флота, а также армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.