Шойгу перечислил праздничные мероприятия на День Победы

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6 мая 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: парад Победы, kremlin.ru

Министр обороны Сергей Шойгу рассказал, как Россия будет отмечать 75-летие со Дня Победы в Великой отечественной войне девятого мая. Об этом он сообщил в ходе селекторного совещания в Национальном центре управления обороной.

«Девятого мая во всех военных округах и на Северном флоте состоится возложение венков и цветов к памятникам и мемориалам воинам, отдание воинских почестей погибшим героям», - поделился глава ведомства.

Шойгу отметил, что в 19.00 будет объявлена минута молчания, а Бессмертный полк пройдет в онлайн-формате.

«Люди выйдут на балконы с фотографиями своих родных - участников Великой Отечественной войны и вместе споют песню "День Победы". По всей стране на улицах городов и поселков из специально оборудованных военных автомобилей будут звучать поздравления, а также песни фронтовых лет», - добавил он.

Юнармейцы будут поздравлять ветеранов, а вечером состоится салют.

Он напомнил, что парад Победы перенесут на более поздний срок, а 9 мая над Красной площадью пролетят 75 военных самолетов и вертолетов.

Ранее СМИ опубликовали видео с места репетиции авиапарада в Москве. Он пройдет в 32 городах России, не считая столицы.