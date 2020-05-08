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Жители Подмосковья старше 65 лет смогут покупать маски по 11 рублей

, 21:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Жители Подмосковья старше 65 лет смогут покупать маски по 11 рублей
медицинские маски, pixabay.com
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вечером в пятницу, 8 мая, заявил, что жители региона старше 65 лет смогут приобрести маски по льготной цене – 11 рублей.
 
Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья приняли решение распространять маски для пожилых граждан по специальной программе. 
 
Губернатор Московской области уточнил, что жители региона старше 65 лет смогут приобрести вышеуказанные средства защиты по 11 рублей в государственных аптеках.
 
Ранее сегодня Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье граждан не будут штрафовать с 12 мая за отсутствие масок. После этой даты им будут делать замечания.
ЕТ

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