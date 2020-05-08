Жители Подмосковья старше 65 лет смогут покупать маски по 11 рублей

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«Закапывают бульдозером, не дают попрощаться», житель Курска показал, как хоронят зараженных коронавирусом
Эксперт: Сигналы по ослаблению Мишустина – это борьба естественных конкурентов за доступ к телу президента
Аргументы Недели → Общество 13+
8 мая 2020, 21:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
«Закапывают бульдозером, не дают попрощаться», житель Курска показал, как хоронят зараженных коронавирусом
Эксперт: Сигналы по ослаблению Мишустина – это борьба естественных конкурентов за доступ к телу президента
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
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