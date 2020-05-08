Чернышенко предположил, когда Россия сможет отказаться от режима ограничений

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8 мая 2020, 22:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия1

Фото: pixabay.com

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко предположил, что выход из существующего режима ограничений может состояться уже в конце мая – начале июня.

«Мы понимаем, что к выходу из режима этих ограничений — нужно будет понимать, что в зависимости от субъекта, от ситуации — что это либо третья декада мая, либо начало июня», - заявил он.

Вице-премьер добавил, что в правительстве рассматривают различные прогнозы, когда речь заходит о выходе из режима всеобщей самоизоляции. Он отметил, что прогнозы постоянно меняются, поскольку люди нередко пренебрегают профилактическими мерами, не носят перчатки и маски и не соблюдают социальную дистанцию.