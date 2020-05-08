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Доктор Мясников прокомментировал слухи о том, что требует деньги за интервью

, 21:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Telegram

Доктор Мясников прокомментировал слухи о том, что требует деньги за интервью
доктор Александр Мясников, vk.com/drmyasnikov
Известный врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал информацию о том, что он якобы требует за свои интервью деньги. Ранее ряд СМИ сообщил, что он запросил 88 тыс. рублей за беседу по скайпу.
 
Журналистка Ирина Шихман заявила, что в ходе подготовки фильма о COVID-19 ее команда позвонила доктору Александру Мясникову – главе информцентра по коронавирусу. Он якобы перевел представителей СМИ на своего помощника, который заявил, что стоимость получасового разговора составит 88 тысяч рублей. 

Медик в свою очередь утверждает, что никто с ним об интервью не договаривался. Более того, Мясников подчеркнул, что принципиально не берет деньги за интервью, поскольку это не лекция и не семинар, а выражение собственного мнения.

Врач добавил, что позже Шихман позвонила ему, но в беседе проигнорировала его утверждение о том, что раньше они не беседовали. Александр Мясников также заметил, что его помощник действительно получил подобный звонок. "Все подробности и мотивации я оставляю на его совести и ответственности", – заключил медик.

ЕТ

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