Доктор Мясников прокомментировал слухи о том, что требует деньги за интервью

Известный врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал информацию о том, что он якобы требует за свои интервью деньги. Ранее ряд СМИ сообщил, что он запросил 88 тыс. рублей за беседу по скайпу.

Журналистка Ирина Шихман заявила, что в ходе подготовки фильма о COVID-19 ее команда позвонила доктору Александру Мясникову – главе информцентра по коронавирусу. Он якобы перевел представителей СМИ на своего помощника, который заявил, что стоимость получасового разговора составит 88 тысяч рублей.