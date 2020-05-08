Доктор Мясников прокомментировал слухи о том, что требует деньги за интервью

Медик в свою очередь утверждает, что никто с ним об интервью не договаривался. Более того, Мясников подчеркнул, что принципиально не берет деньги за интервью, поскольку это не лекция и не семинар, а выражение собственного мнения.
Врач добавил, что позже Шихман позвонила ему, но в беседе проигнорировала его утверждение о том, что раньше они не беседовали. Александр Мясников также заметил, что его помощник действительно получил подобный звонок. "Все подробности и мотивации я оставляю на его совести и ответственности", – заключил медик.