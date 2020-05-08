Третий пациент с COVID-19 скончался в Тамбовской области

В Тамбовской области скончался третий человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Согласно данным администрации региона, речь идет о восьмидесятилетнем мужчине.

Гражданин обратился за помощью к врачам через три дня после появления симптомов ОРВИ. Он был госпитализирован с подозрением на внебольничную пневмонию в обсервационную палату Никифоровской центральной райбольницы. Впоследствии выяснилось, что пациент заражен COVID-19 . Мужчина получал необходимое лечение, однако у него развился отек легких, в результате чего наступила смерть.

Известно, что у пожилого человека были ожирение, гипертония и ишемическая болезнь сердца.