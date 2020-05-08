Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Третий пациент с COVID-19 скончался в Тамбовской области

, 20:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Третий пациент с COVID-19 скончался в Тамбовской области
стетоскоп, pixabay.com
В Тамбовской области скончался третий человек с диагнозом "коронавирусная инфекция". Согласно данным администрации региона, речь идет о восьмидесятилетнем мужчине.
 
Гражданин обратился за помощью к врачам через три дня после появления симптомов ОРВИ. Он был госпитализирован с подозрением на внебольничную пневмонию в обсервационную палату Никифоровской центральной райбольницы. Впоследствии выяснилось, что пациент заражен COVID-19. Мужчина получал необходимое лечение, однако у него развился отек легких, в результате чего наступила смерть.
 
Известно, что у пожилого человека были ожирение, гипертония и ишемическая болезнь сердца.
ЕТ

Общество

Голикова сообщила, кто получил единовременные выплаты к 75-летию Победы

Голикова сообщила, кто получил единовременные выплаты к 75-летию Победы

Голикова сообщила, что единовременные выплаты к 75-летию Победы получили 1,2 миллиона человек. Выплаты произведены участникам Великой Отечественной войны и лицам, награжденным знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью