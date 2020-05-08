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В Минфине предложили делать антисептики из конфискованного в России спирта

, 20:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Минфине предложили делать антисептики из конфискованного в России спирта
дензинфекция рук, pixabay.com
В Министерстве финансов Российской Федерации предложили в условиях пандемии коронавируса нового типа производить антисептики из этилового спирта, который был конфискован на территории страны.
 
В ведомстве уточнили, что предлагается предоставить правительства полномочия устанавливать случаи и порядок переработки, а также использования конфискованных этилового спирта и спиртосодержащей продукции.
 
В Минфине полагают, что данный шаг даст возможность увеличить предложение средств дезинфекции и сократит расходы бюджета на хранение и уничтожение изъятой продукции.
ЕТ

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