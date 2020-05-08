В Минфине предложили делать антисептики из конфискованного в России спирта

В Министерстве финансов Российской Федерации предложили в условиях пандемии коронавируса нового типа производить антисептики из этилового спирта, который был конфискован на территории страны.

В ведомстве уточнили, что предлагается предоставить правительства полномочия устанавливать случаи и порядок переработки, а также использования конфискованных этилового спирта и спиртосодержащей продукции.