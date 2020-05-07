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Дерматолог рассказала о вреде антисептиков

, 08:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дерматолог рассказала о вреде антисептиков
Фото: pixabay.com

Дерматолог Настасия Вережникова объяснила, что частое использование антисептиков может повысить риски попадания в организм инфекций. Врач рассказала, что чрезмерная страсть к дезинфекции истончает защитные барьеры кожи и приводит к дерматиту.

«Однако надо иметь в виду ряд таких факторов, что ... спирт, очень горячая или холодная вода, избыток щелочи в мыле могут способствовать развитию раздражения кожи и возникновению контактного или аллергического дерматита», - отметила врач-дерматовенеролог.

Она добавила, что аллергический дерматит возникает из-за консервантов и отдушек, которые добавляют в антисептики.

АБ

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