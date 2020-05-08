Рошаль объяснил, почему так тяжело сидеть дома

Аргументы Недели → Общество 13+

8 мая 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Леонид Рошаль объяснил, почему многим людям так тяжело дается соблюдение режима самоизоляции. Врач добавил, что для некоторых нахождение дома сравнимо с каторгой.

«Это очень тяжело. Потому что не хватает живого общения. Интернет, скайп, зум — все это есть, а живого общения не хватает. Иногда хочется на себе рубашку порвать и сказать: «Да пошло оно все!» Но если говорить по-нормальному, то все делается правильно и хорошо», - сказал Рошаль.

Он отметил, что не понимает людей, которые игнорируют введенные ограничения, не носят маски и перчатки. Врач предупредил, что болезнь реальна, и затронуть она может любого.