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Во Владимирской области женщина с COVID-19 родила девочку

, 19:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Во Владимирской области женщина с COVID-19 родила девочку
ножки младенца, pixabay.com
Во Владимирской области женщина с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" родила девочку весом более 4 килограммов. Об этом вечером в пятницу, 8 мая, сообщила администрация региона.
 
Роды прошли в минувший четверг в инфекционном госпитале на базе Владимирской областной клинической больницы. Молодая мать в настоящий момент чувствует себя хорошо, ее дочь находится под наблюдением неонатологов Владимирского роддома №2.
 
Подчеркивается, что члены операционной бригады принимали роды в респираторах, защитных очках и комбинезонах, а также в трех парах перчаток. У ребенка взяли анализ на COVID-19, его результаты будут готовы через два-три дня, однако вероятность заражения малышки очень мала.
ЕТ

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