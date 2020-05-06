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Пациентка с COVID-19 родила ребенка в Хабаровске

, 14:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Пациентка с COVID-19 родила ребенка в Хабаровске
ножки младенца, pixabay.com
В перинатальном центре в Хабаровске врачи приняли роды у пациентки с коронавирусной инфекцией. Согласно информации минздрава края, ребенок появился на свет в удовлетворительном состоянии.
 
Роды состоялись 3 мая в условиях мельцеровского бокса при соблюдении всех противоэпидемических норм.
 
Беременная женщина находилась на лечении в инфекционном госпитале, у нее была выявлена двусторонняя пневмония среднетяжелого течения и COVID-19. Когда у пациентки начались роды, ее перевели в перинатальный центр. Младенец после рождения был помещен в отдельную от матери палату, где за ним наблюдают врачи-неонатологи. Новоиспеченная мама с 4 мая находится в инфекционном стационаре.
ЕТ

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