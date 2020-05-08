Пациент, выживший благодаря процедуре ИВЛ: Последнее, что я услышал, - «Интубируем»

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8 мая 2020, 18:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: Global Look Press

Многие недооценивают серьезность угрозы постигшего нас коронавируса. Однако истории людей, перенесших болезнь в тяжелой форме, заставляют лишний раз убедиться в необходимости соблюдать меры предосторожности. Максим Орлов, глава пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, стал третьим пациентом инфекционной больницы в Коммунарке, который смог восстановиться после ИВЛ. Приводим цитаты из его записок о пребывании в больнице.

Тем временем моя «корона» «росла». Сатурация колебалась даже с кислородом, меня решили перевести на полную маску кислорода, такую, как акваланг. Я попытался начать в ней дышать и потерял сознание. Последнее, что услышал, – «Интубируем». Я получил наркоз.

Признаться, я плохо помню момент, когда очнулся после трех дней медикаментозной комы. Помню только, что удивился торчащим из меня трубкам и подумал, что не люблю спать на спине, а теперь придется…

Я поехал на КТ, а когда вернулся, его (соседа по палате – прим. ред.) уже увезли. На мой вопрос, где он, сестра замялась и сказала: «Увезли в другой корпус». Такая формулировка…

Несколько дней я привыкал дышать сам. Как же было здорово ворочаться на кровати как хочешь: садиться, вставать без оглядки на трубки! Потом была еще неделя стационара, и моя 22-дневная эпопея закончилась, я вернулся домой на амбулаторное долечивание.