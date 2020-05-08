Пациент с коронавирусом: «Когда я впервые увидел аппарат ИВЛ и десяток голых людей в трубках, то испугался»

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8 мая 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Новая газета

Фото: Global Look Press

Максим Орлов, глава пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, стал третьим пациентом инфекционной больницы в Коммунарке, который благополучно пережил режим ИВЛ. Приводим цитаты из его записок о пребывании в больнице.

Врач из поликлиники посоветовал мне ложиться, «пока (5 апреля) в больницах есть места. Я послушный пациент и вызвал скорую. Машина приехала через 1,5 часа, и врачи были не в скафандрах, а обычные — в синих х/б со светодиодными лентами, из защиты только обычные маски.

Друзья, старайтесь ложиться в наши больницы в будние дни! В выходные работает дежурный врач с парой студентов-волонтеров и санитарка, и они не делают резких движений.

Когда я впервые увидел этот аппарат (ИВЛ – прим. ред.) и десяток голых, обездвиженных, в основном пожилых людей в трубках и проводах, то испугался. Оптимизм внушала женщина лет шестидесяти из дальнего угла, которая ходила сама, и у нее одной была одежда.

В промежутках между приемами лекарств и капельницами работали массажные машины — такие кастрюльки на проводах, которые кладут под пациентов, и затем эти кастрюльки сильно вибрируют. Меня стали перекладывать на живот — так меняется дыхание и улучшается работа легких, теоретически нужно на животе лежать 16 часов в сутки, но я больше 8 не вылеживал.