Режим самоизоляции продлили в Пензенской области

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу, 8 мая, продлил режим самоизоляции для всех жителей региона. Предполагается, что план поэтапного снятия ограничений будет разработан к 12 мая.

Согласно последней информации, режим самоизоляции в Пензенской области будет действовать до 17 мая 2020 года включительно.