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Режим самоизоляции продлили в Пензенской области

, 18:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Режим самоизоляции продлили в Пензенской области
мужчина смотрит в окно, pixabay.com
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу, 8 мая, продлил режим самоизоляции для всех жителей региона. Предполагается, что план поэтапного снятия ограничений будет разработан к 12 мая.
 
Согласно последней информации, режим самоизоляции в Пензенской области будет действовать до 17 мая 2020 года включительно.
 
Напомним, к настоящему моменту на территории региона зарегистрированы 678 случаев заражения коронавирусом нового типа. Восемь человек с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались. Вылечились 246 пациентов.
ЕТ

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