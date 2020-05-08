Подмосковье: врач, рассказавший о «хаосе в скорой», сидит на больничном и не лечит зараженных COVID-19

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8 мая 2020, 18:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В последнее время в СМИ стало появляться много публикаций о якобы ужасающей ситуации в скорой Московской области. Главным комментатором во всех новостях является один и тот же человек – Евгения Богатырева, врач подстанции скорой помощи в Королёве.

В конце апреля она рассказывала о многочасовых задержках машин скорой помощи, огромной нехватке кадров и отсутствии средств защиты у врачей. А вот недавно врач выступила с заявлением, что медики «не видят доплат, обещанных за работу с больными коронавирусом».

Как выяснилось, сама Богатырева уже больше 50 дней с начала этого года провела на больничном. Также она ни разу не оказывала медицинскую помощь людям, у которых выявлен коронавирус. Об этом пишет сайт "Подмосковье сегодня".

"На данный момент Евгения Богатырева продолжает находиться на листке нетрудоспособности. При этом заработная плата выплачивается в соответствии с законодательством РФ", – рассказал заведующий Северо-восточным филиалом Московской областной станции скорой медицинской помощи Дмитрий Гулынин.