Горячий ТОП региональных новостей: На Камчатке готовы к празднованию Дня Победы

Аргументы Недели → Общество 13+

8 мая 2020, 17:52 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: пожар в Тверской области, ограбление магазина в Минводах и многое другое. Читайте "Аргументы Недели" и будьте в курсе самых последних актуальных новостей.

Под Тверью после удара молнии сгорел дом. Причиной возгорания стал удар молнии — разряд попал в крышу. Прибывшие на место пожарные ликвидировали огонь. Пострадавших нет, пишет Афанасий-Бизнес.

На Камчатке готовы к празднованию Дня Победы. Мероприятия, посвященные 75-летней годовщине Великой Победы, пройдут во всех районах и городских округах Камчатского края. Несмотря на режим самоизоляции, жители не останутся без праздника. Так, уже с 9 утра по главным улицам краевой столицы будет курсировать машина, транслирующая песни военных лет. Об этом передает Полуостров Камчатка.

Служебный пес помог поймать грабителя в Новосибирске. Ранним утром на вышедшую из дома на Гусинобродском шоссе женщину напал неизвестный. На помощь полиции пришла служебно-розыскная собака, и вскоре был задержан 44-летний житель Дзержинского района, сообщает НДН.ИНФО.

В Кирове мошенники за неделю украли у людей 3,5 млн рублей. К примеру, жертвой воров стал 74-летний кировский пенсионер. Ему сказали, что можно спасти сбережения переводом их на другой счёт. В итоге, мужчина отдал мошенникам 211 тысяч рублей, пишет Новый Вариант.

В Калининградской области горят поля. Пожарно-спасательные подразделения МЧС России 3 раза привлекались для ликвидации палов сухой травы. Пострадавших нет. Для ликвидации пожаров потребовались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей в составе 12 человек и 3 единиц техники, как уточняет НИА Калининград.

В Минводах девушки ограбили магазин. Они переклеивали находящиеся на товаре наклейки против кражи со штрих-кода на другую продукцию и похищали с торговых полок косметические средства, складывая их в карманы курток, сообщает Ставропольский репортер.