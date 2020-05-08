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Мурашко заявил, что снятие ограничений с поликлиник будет проводиться поэтапно

, 17:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Мурашко заявил, что снятие ограничений с поликлиник будет проводиться поэтапно
Фото: pixabay.com

Российский министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что снятие ограничений на посещение больниц и поликлиник будет проходить постепенно и учитывать эпидемиологическую обстановку.

В настоящее время большая часть поликлиник в стране закрыта из-за коронавирусной инфекцией, и люди, которым требуется консультация врача, не могут получить должную медицинскую помощь.

«Он сказал, что среди мер есть и то, чтобы постепенно с соблюдением эпидемиологических норм и условий начать оживлять и эту сферу. С моей точки зрения, конструктивный разговор состоялся», - передал слова главы Минздрава первый зампред фракции КПРФ Николай Коломейцев.

АБ

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