Мурашко заявил, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что еще рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом.
Таким образом, Минздрав опровергает утверждения некоторых специалистов, что страна вышла на пик заболеваемости. Мурашко отметил, что наблюдается ежедневный прирост числа заболевших COVID-19, поэтому говорить о выходе на плато рано.
«Я думаю, что это пока не плато», – сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.
Он также отметил, что «ситуация отличается от одного региона к другому», поэтому и плато в разных регионах не наступит одновременно.
6 мая Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом.