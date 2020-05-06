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Мурашко заявил, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу

, 14:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсант

Мурашко заявил, что Россия еще не вышла на плато по коронавирусу
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что еще рано говорить о выходе России на плато заболеваемости коронавирусом.

Таким образом, Минздрав опровергает утверждения некоторых специалистов, что страна вышла на пик заболеваемости. Мурашко отметил, что наблюдается ежедневный прирост числа заболевших COVID-19, поэтому говорить о выходе на плато рано.

«Я думаю, что это пока не плато», – сказал Мурашко на заседании комитета Госдумы по здравоохранению.

Он также отметил, что «ситуация отличается от одного региона к другому», поэтому и плато в разных регионах не наступит одновременно.

6 мая Владимир Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом.

ДВа

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