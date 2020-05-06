Мишустин не будет участвовать в видеосовещании президента РФ Путина

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6 мая 2020, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что участие премьер-министра России Михаила Мишустина в видеосовещании президента РФ Владимира Путина по реализации решений по борьбе с коронавирусом не планируется.

Известно, что в ходе видеосовещания 6 мая будут обсуждаться меры по постепенному выходу из режима нерабочих дней, введенного в связи с эпидемией, и поэтапному снятию ограничений.

В свою очередь, пресс-секретарь премьера сообщал журналистам, что Мишустин находится в постоянном контакте с членами правительства.

Напомним, что 30 мая Мишустин сообщил главе государства, что его тест на коронавирус дал положительный результат, поэтому он вынужден отправиться в больницу для прохождения лечения.