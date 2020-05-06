Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Мишустин не будет участвовать в видеосовещании президента РФ Путина

, 13:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Мишустин не будет участвовать в видеосовещании президента РФ Путина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: сайт правительства РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что участие премьер-министра России Михаила Мишустина в видеосовещании президента РФ Владимира Путина по реализации решений по борьбе с коронавирусом не планируется.

Известно, что в ходе видеосовещания 6 мая будут обсуждаться меры по постепенному выходу из режима нерабочих дней, введенного в связи с эпидемией, и поэтапному снятию ограничений.

В свою очередь, пресс-секретарь премьера сообщал журналистам, что Мишустин находится в постоянном контакте с членами правительства.

Напомним, что 30 мая Мишустин сообщил главе государства, что его тест на коронавирус дал положительный результат, поэтому он вынужден отправиться в больницу для прохождения лечения.

ДВа

Здоровье

Студенты-медики в ковид-больницах не рабы, их добровольная помощь не должна оплачиваться. Позиция медицинского сообщества

Студенты-медики в ковид-больницах не рабы, их добровольная помощь не должна оплачиваться. Позиция медицинского сообщества

Независимое медицинское сообщество опубликовало свою позицию, состоящую из 11 пунктов, по поводу так называемой медицинской практики студентов во время пандемии.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью