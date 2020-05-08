Минздрав пообещал решить проблему с продажей в аптеках гигиенических масок

Аргументы Недели → Общество 13+

8 мая 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ]

Аптека. Фото: сайт Госдума РФ

Депутат Госдумы Сергей Неверов обратил внимание министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко на отказ аптек продавать гигиенические лицевые маски из‑за опасения быть оштрафованными.

По его словам, аптеки не берут на реализацию гигиенические маски, которые производят регионы, ссылаясь на федеральный закон об обращении лекарственных средств. В нем, в частности, сказано, что разрешается продажа только медицинских масок, а гигиенические маски в аптеках запрещены.

По мнению парламентария, особенно актуален данный вопрос сейчас, так как «многие регионы переходят на масочный режим, что требует, конечно, максимального количества пунктов реализации масок, обеспечения масками соответствующих работников предприятий, где это будут делать в обязательном порядке».

По словам Мурашко, Минздрав готов в ручном режиме отработать конкретные ситуации.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах станет обязательным.