В Санкт-Петербурге ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах станет обязательным

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7 мая 2020, 22:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Человек в маске. Фото: Pixabay

Власти Санкт-Петербурга не будут рекомендовать ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах, а сделают это обязательным. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин.

Он отметил, что такая мера последует за разрешением вернуться к работе ряду предприятий и компаний. По его словам, введение масочного режима должно компенсировать некоторое смягчение ограничений.

Сроки введения масочного режима Елин не назвал.

Ранее сообщалось, что власти Крыма решили ввести обязательный масочный режим.