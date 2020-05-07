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В Санкт-Петербурге ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах станет обязательным

, 22:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

В Санкт-Петербурге ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах станет обязательным
Человек в маске. Фото: Pixabay

Власти Санкт-Петербурга не будут рекомендовать ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах, а сделают это обязательным. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин.

Он отметил, что такая мера последует за разрешением вернуться к работе ряду предприятий и компаний. По его словам, введение масочного режима должно компенсировать некоторое смягчение ограничений.

Сроки введения масочного режима Елин не назвал.

Ранее сообщалось, что власти Крыма решили ввести обязательный масочный режим.

ДВа

Общество

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте

В Москве вводится режим обязательного ношения масок и перчаток в транспорте

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве вводится масочный режим и обязательное ношение перчаток в общественном транспорте. Известно, что с 12 мая работу начинают промышленные и строительные предприятия столицы

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