В Санкт-Петербурге ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах станет обязательным

Власти Санкт-Петербурга не будут рекомендовать ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах, а сделают это обязательным. Об этом заявил вице-губернатор Евгений Елин.
Он отметил, что такая мера последует за разрешением вернуться к работе ряду предприятий и компаний. По его словам, введение масочного режима должно компенсировать некоторое смягчение ограничений.
Сроки введения масочного режима Елин не назвал.
Ранее сообщалось, что власти Крыма решили ввести обязательный масочный режим.