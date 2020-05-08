Масочный режим введут на Алтае

Власти Алтайского края вводят с 12 мая режим использования масок в общественных местах. Соответствующую информацию в пятницу, 8 мая, предоставили сотрудники регионального оперативного штаба.

Решение ввести масочный режим на Алтае было принято на основании рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора.

Жители Алтайского края должны будут использовать одноразовые или многоразовые маски или респираторы на остановках, в общественном транспорте, в такси, магазинах, аптеках, предприятиях сферы услуг и общественного питания.