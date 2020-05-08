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Масочный режим введут на Алтае

, 16:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Масочный режим введут на Алтае
маски, pixabay.com
Власти Алтайского края вводят с 12 мая режим использования масок в общественных местах. Соответствующую информацию в пятницу, 8 мая, предоставили сотрудники регионального оперативного штаба.
 
Решение ввести масочный режим на Алтае было принято на основании рекомендаций регионального управления Роспотребнадзора.
 
Жители Алтайского края должны будут использовать одноразовые или многоразовые маски или респираторы на остановках, в общественном транспорте, в такси, магазинах, аптеках, предприятиях сферы услуг и общественного питания.
 
Общее количество зараженных коронавирусом в регионе достигло 621 человека.
ЕТ

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