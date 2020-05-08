Правительство внесло в Госдуму новый пакет мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях коронавируса

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8 мая 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Документы на заседании совета Госдумы. Фото: сайт Госдума РФ

Внесенный правительством законопроект предполагает ряд мер, касающихся полномочий Кабмина по обеспечению господдержки граждан, различных сфер жизнедеятельности, а также бизнеса.

В частности, законопроект предусматривает наделение правительства полномочиями по установлению особенностей оказания медицинской помощи, в том числе с применением телемедицинских технологий, в условиях ЧС и при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Помимо этого, предполагается дать возможность субъектам малого и среднего предпринимательства уплачивать штраф в течение 180 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. При этом это не касается штрафов, связанных с нарушением антикоронавирусных мер.

«Законопроектом предлагается расширить перечень сфер, на которые будет распространяться принцип «лицензия автоматом». В дополнение к ранее принятому комплексу мер поддержки туроператоров предлагается наделить правительство РФ полномочием не только изменять сроки перечисления ежегодного взноса туроператора в фонд персональной ответственности, но и уменьшать размер указанного ежегодного взноса», – говорится в пояснительной записке

Предлагаемые поправки также касаются вопросов банкротства и ряда других мер.

Ранее спикер ГД Вячеслав Володин назвал ключевые задачи депутатов в условиях угрозы коронавирусной инфекции.