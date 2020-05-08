Обязательный масочный режим введут в Калининградской области

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в пятницу, 8 мая, заявил, что в регионе с 12 мая будет введен обязательный масочный режим. Данная мера связана с угрозой распространения COVID-19.

Алиханов подчеркнул, что граждан будут просить надевать маски при выходе на улицу. Губернатор заметил, что в Калининградской области очень много зараженных коронавирусом нового типа людей, которые являются носителями инфекции, но не имеют симптомов.

По словам Антона Алиханова, салоны красоты и парикмахерские начнут работать в регионе с 12 мая, как и было объявлено ранее. Власти планируют постепенно расширять список отраслей, которые смогут возобновить рабочий процесс.

Напомним, в Калининградской области выявили 637 случаев заражения COVID-19, скончались 11 человек, 169 пациентов выздоровели.