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Обязательный масочный режим введут в Калининградской области

, 15:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Обязательный масочный режим введут в Калининградской области
медицинская маска, pixabay.com
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в пятницу, 8 мая, заявил, что в регионе с 12 мая будет введен обязательный масочный режим. Данная мера связана с угрозой распространения COVID-19.
 
Алиханов подчеркнул, что граждан будут просить надевать маски при выходе на улицу. Губернатор заметил, что в Калининградской области очень много зараженных коронавирусом нового типа людей, которые являются носителями инфекции, но не имеют симптомов.
 
По словам Антона Алиханова, салоны красоты и парикмахерские начнут работать в регионе с 12 мая, как и было объявлено ранее. Власти планируют постепенно расширять список отраслей, которые смогут возобновить рабочий процесс.
 
Напомним, в Калининградской области выявили 637 случаев заражения COVID-19, скончались 11 человек, 169 пациентов выздоровели.
ЕТ

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