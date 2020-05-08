В Белгородской области с 12 мая будут работать ТРЦ и сезонные кафе

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8 мая 2020, 14:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: bel.ru

Кафе. Фото: Pixabay

В Белгородской области с 12 мая разрешат работу торгово-развлекательных и торговых центров, сезонных кафе. Об этом сообщилв вице-губернатора Ольга Павлова.

Она отметила, что заведения общественного питания смогут работать только на открытых верандах на свежем воздухе.

Также сообщается, что белгородцы смогут посещать парки, заниматься спортом на свежем воздухе, должны открыться зоопарк и динопарк. В своем решении о смягчении ограничительных мер власти предупредили, что в торговых центрах на одного посетителя должно приходиться не менее 50 квадратных метров площади.

Главный санитарный врач региона Елена Оглезнева рассказала, что отменять ограничения будут в три этапа. Пока что остаются под запретом массовые мероприятия, кино, клубы, бани, фитнес-центры, спа-салоны и букмекерские конторы, закрыты места массового отдыха.

Оглезнева также напомнила, что в Белгородской области с 12 мая будет действовать масочный режим.

Ранее в Белгородской области скончался врач-онколог, заразившийся коронавирусом.