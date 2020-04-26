Савченко сообщил о смерти в Белгородской области врача-онколога, заразившегося коронавирусом

Еще один врач заразился коронавирусом и умер. У онколога из Белгородской области была диагностирована
двухсторонняя пневмония и подтвержден COVID-19. Коллеги неделю боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко написал о смерти медика в соцсети: "К глубочайшему сожалению, сегодня ночью не стало белгородского врача-онколога из числа заболевших новой коронавирусной инфекцией. Он проходил лечение от двусторонней пневмонии во второй городской больнице. В течение недели коллеги боролись за жизнь доктора, но спасти его не удалось". Глава региона выразил соболезнования родным и близким врача.
Точная причина смерти будет установлена после патологоанатомической экспертизы. Ранее стало известно о заражении 32 человек в Белгородском областном онкодиспансере, в числе заболевших девять медиков. На карантин закрыты хирургическое и радиологическое отделения. Было известно, что один из заболевших медиков находятся в тяжелом состоянии.
Российские врачи составили в выложили в сеть список имён своих коллег, которые заразились коронавирусом COVID-19 и скончались. "Список памяти".