Пациенты инфекционного госпиталя в Кирове объявили голодовку

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8 мая 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vyatka-grad.ru

Больница в Кирове. Фото: скрин-шот видео телеканала «Девятка ТВ/Киров»

13 пациентов инфекционного госпиталя при больнице им. Бехтерева в Кирове решили объявить голодовку. Сообщается, что люди бастуют, потому что им не разъяснили причин нахождения в больнице.

Изначально они были госпитализированы туда по подозрению на коронавирус, но после проведенных несколько раз тестов им не стали говорить, больны они или нет.

По словам пациентов, сами они никаких симптомов болезни не ощущают, но «находятся в палатах, где люди кашляют, что заставляет их опасаться за свое здоровье».

По их словам, медицинский персонал не идет на диалог. В результате они написали письма главврачу госпиталя и министру здравоохранения Кировской области, в котором объявили о начале голодовки.

В письме они написали, что «просто хотят выяснить, почему их держат в больнице, и если на это нет оснований, желают быть отпущенными домой».

Ранее сообщалось, что в Волгограде за сутки подтвердили 80 новых случаев коронавируса.