В Ингушетии 66 жителей с коронавирусом нового типа находятся в тяжелом состоянии

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8 мая 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Ингушетии почти 70 пациентов с коронавирусом нового типа находятся в тяжелом состоянии, около 20 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего в республике госпитализирован 581 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 415.

Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 1108 жителей, выздоровели 250 человек.

Ранее сообщалось: за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 30 рабочих на стройплощадке в Белокаменке.