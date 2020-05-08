В Ингушетии 66 жителей с коронавирусом нового типа находятся в тяжелом состоянии

В Ингушетии почти 70 пациентов с коронавирусом нового типа находятся в тяжелом состоянии, около 20 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Всего в республике госпитализирован 581 человек, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 – 415.
Общее число заболевших в регионе с начала пандемии составляет 1108 жителей, выздоровели 250 человек.
Ранее сообщалось: за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 30 рабочих на стройплощадке в Белокаменке.