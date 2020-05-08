Число зараженных коронавирусом нового типа в Белокаменке под Мурманском достигло отметки 1944

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8 мая 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

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Известно: за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась еще у 30 рабочих на стройплощадке в Белокаменке. Об этом сообщает оперативный штаб региона по борьбе с коронавирусом.

С целью максимального разобщения работников на территории строительной площадки возводят дополнительные модули общежитий, два из них, на 144 и 150 мест, уже сданы в эксплуатацию, еще одно должны сдать 15 мая.

Всего в Мурманской области за минувшие сутки выявлено 50 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, общее число подтвержденных случаев заражения в регионе составляет 2 322, из них 1 994 человека – в Белокаменке.

Ранее сообщалось: в Татарстане зарегистрирован пятый случай смерти пациента с коронавирусом.