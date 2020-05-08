Имя временно исполняющего обязанности мэра Ставрополя станет известно после 11 мая

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8 мая 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: newstracker.ru

Здание администрации Ставрополя: Фото: сайт администрации Ставрополя.

Временно исполняющего обязанности мэра Ставрополя выберут на очередном заседании городской думы.

Точная дата еще не назначена, но заседание состоится после снятия режима нерабочих дней 11 мая.

Спикер городского представительного собрания Георгий Колягин отметил, что по уставу это место может занять должностное лицо органов местного самоуправления или депутат, но не уточнил, есть ли уже список возможных претендентов.

Кресло главы города освободилось после скоропостижной смерти мэра Андрея Джатдоева. Эксперты уже называли возможных кандидатов на эту должность – это мэр Невинномысска Михаил Миненков, первый замглавы администрации Ставрополя Юрий Белолапенко или Игорь Серов, мэр Михайловска – города-спутника краевого центра.