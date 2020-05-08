В Госдуме может появиться виртуальный музей истории медицины

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8 мая 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]

Врач. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель думского комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил организовать в стенах Госдумы выставку, посвященную медикам.

Об этом он заявил в ходе заседания комитета, в котором приняли участие представители музеев медицинских учреждений. Морозов выступил с инициативой обратиться за грантовой поддержкой.

«Я думаю, это рабочая группа под эгидой общества историков медицины. Чтобы каждый молодой человек, где бы он ни учился, кем бы он ни был, мог прикоснуться к тем уникальным архивным данным, уникальным экспонатам, оцифрованным», – сказал парламентарий.

Сейчас, когда медики, по его словам, «находятся на передовой», возможно получить такую поддержку и создать в течение года полноценный виртуальный музей, «некую страну истории медицины».

Ранее в Госдуме предложили отменять ограничительные меры в регионах на основе компьютерного моделирования.