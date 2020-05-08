Ассоциация вузов предлагает перенести сроки сдачи ЕГЭ

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8 мая 2020, 11:47 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

ЕГЭ. Фото: kremlin.ru

Ассоциация «Глобальные университеты» вышла с предложением перенести сроки сдачи единого государственного экзамена на конец июля - начало августа.

Кроме этого, в ассоциации предлагают проводить экзамен только для тех, кто планирует поступать в вузы. По мнению экспертов, это позволит отказаться от экзамена по базовой математике.

Кроме того, предлагается прием документов, конкурсную процедуру и зачисление в вузы провести с 15 августа по 1 сентября по традиционной схеме полностью в дистанционном режиме. Зачисление на платные места предлагается проводить до 1 октября.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что ЕГЭ пройдёт по единому расписанию в очной форме