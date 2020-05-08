В России за сутки COVID-19 выявлен у 10 699 человек

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8 мая 2020, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В России число выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки выросло на 10 699. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Известно, что из них у 5232 пациентов заболевание протекает без клинических проявлений. Всего в РФ зарегистрировано 187 859 зараженных коронавирусом нового типа в 85 регионах.

Также сообщается: девяносто восемь человек с коронавирусом скончались в стране за сутки, общее число умерших возросло до 1723.

Ранее в Пермском крае скончался девятнадцатый житель с COVID-19.