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В России за сутки COVID-19 выявлен у 10 699 человек

, 11:02 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В России за сутки COVID-19 выявлен у 10 699 человек
pixabay.com

В России число выявленных случаев коронавируса за минувшие сутки выросло на 10 699. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Известно, что из них у 5232 пациентов заболевание протекает  без клинических проявлений. Всего в РФ зарегистрировано 187 859  зараженных коронавирусом нового типа в 85 регионах.

Также сообщается: девяносто восемь человек с коронавирусом скончались в стране за сутки, общее число умерших возросло до 1723.

Ранее в Пермском крае скончался девятнадцатый житель с COVID-19.

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