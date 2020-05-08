Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Пермском крае скончался девятнадцатый пациент с коронавирусом

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Пермском крае скончался девятнадцатый пациент с коронавирусом
pixabay.com

В Пермском крае скончался девятнадцатый пациент с коронавирусом. Об этом сообщили региональные власти. Причиной смерти мужчины стал инфаркт.

По данным краевого минздрава, всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 699 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 309 пациентов, на домашнем карантине остаются около 1,4 тысячи жителей. В лабораториях края за минувшие сутки проведено 2899 исследований на COVID-19.

Ранее в Китае за минувшие сутки зафиксировали один случай заражения коронавирусом нового типа. 

ЕЧ

В мире

Исследователи раскрыли главную причину распространения коронавируса COVID-19

Исследователи раскрыли главную причину распространения коронавируса COVID-19

Главной причиной вспышки смертельно опасного коронавируса COVID-19 на Земле стали путешествия. К соответствующему выводу в ходе своих исследований пришли ученые из Бразилии, пишут британские СМИ.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью