В Пермском крае скончался девятнадцатый пациент с коронавирусом. Об этом сообщили региональные власти. Причиной смерти мужчины стал инфаркт.
По данным краевого минздрава, всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 699 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 309 пациентов, на домашнем карантине остаются около 1,4 тысячи жителей. В лабораториях края за минувшие сутки проведено 2899 исследований на COVID-19.
Ранее в Китае за минувшие сутки зафиксировали один случай заражения коронавирусом нового типа.