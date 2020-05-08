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8 мая 2020, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Пермском крае скончался девятнадцатый пациент с коронавирусом. Об этом сообщили региональные власти. Причиной смерти мужчины стал инфаркт.

По данным краевого минздрава, всего в регионе с начала пандемии зафиксировано 699 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели 309 пациентов, на домашнем карантине остаются около 1,4 тысячи жителей. В лабораториях края за минувшие сутки проведено 2899 исследований на COVID-19.

Ранее в Китае за минувшие сутки зафиксировали один случай заражения коронавирусом нового типа.