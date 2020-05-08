Сердце под пулей коронавируса

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8 мая 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

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Ученые чуть ли на каждую неделю находят новые симптомы и следствия заражения уханьской хворью, обозначают группы риска, но почему-то так мало говорят о заболеваниях, вызванных короной. Про атипичную пневмонию, из-за которой люди сгорают за считанные дни, знают все, а вот про дела сердечные, увы, немногие. Между тем инфекция все чаще провоцирует у зараженных инфаркты, инсульты и другие неотложные состояния, связанные с сердцем.

Недавно выяснилось, что COVID-19 страшнейшим образом атакует сердечно-сосудистую систему. Как и почему это происходит – никто не знает, но медики всего мира потрясены. Тенденция наметилась еще вовремя уханьского пика. Доктора утверждали: у одного из пяти пациентов всегда повреждено сердце. Первоначальные исследования показывают, что коронавирус прикрепляется к определенным рецепторам в легких, и те же самые рецепторы обнаруживаются и в сердечной мышце.

После этого американские ученые выяснили, что при тяжелом течении коронавируса реально снижается сердечная функция. Изменения всегда разные: у кого-то они начинаются как следствие воспаления, а у других из-за возникновения очага вируса в сердечной мышце. Оказалось, частицы инфекции способствуют загустению крови, что по итогу нарушает работу сердца. Болезни появляются какие угодно – от воспаления (миокардита) до тромбоза, сердечной недостаточности и аритмии. Последние два пункта, кстати, часто вызывают побочки лекарств.

Врачи ситуацию изучают, выделить основные способы повреждения сердца коронавирусом уже смогли. Например, южнокорейский кардиолог Ким Ин Чхола выделил три пункта:

- у больного низкий уровень кислорода в крови или гипоксия,емкость легких для обмена углекислого газа на кислород сжимается, получается травма сердечной мышцы

- экстремальный иммунный ответ под названием «цитокиновый шторм» атакует здоровые ткани — в том числе сердце

- коронавирус может воздействовать на сердечную мышцу напрямую, связываясь с мембранным белком ACE2 в клетках сердца

И конечно, исходя из этого, в группе риска сердечники. Но не только они одни. По мнению специалистов, инфекция или усугубляет существующее сердечно-сосудистое или вызывает новые проблемы у здоровых пациентов. Бороться по предварительным данным с ними можно будет всю жизнь.

И это так. COVID-19, например, может вызвать разрыв атеросклеротических бляшек в коронарных артериях, затем следует сердечный приступ, а также привести к фибрилляции предсердий и, в целом, ухудшению работы сердца. Об этом уже давно говорят исследования Европейского общества кардиологов.

И пока что, увы, остается загадкой, как вирус атакует клетки по всему телу. Он повреждает и ЦНС, и мозг, и сердечно-сосудистую, и даже кишечник. Из-за этого сейчас ученым очень важно ответить на вопрос: что можно сделать с тем, что вирус поражает сердце (и другие органы) и как спасти, в связи с этим, человеческие жизни.

Редакция «АН» напоминает: в группе риска находятся пациенты с гипертонией, диабетом, ишемией, деменцией, мерцательной аритмией, хронической обструктивной болезнью легких, заболеванием почек, раком и сердечной недостаточностью. Будьте осторожны и относитесь к пандемии серьезно. Оставайтесь дома.